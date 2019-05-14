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Политика

Руководство «Титан-Полимера» развенчало один из мифов вокруг будущего производства

14 мая 2019 года, 09:49

Руководство компании «Титан-Полимер» развенчало один из мифов вокруг будущего производства в Псковской области. Речь идет о том, что на базе создаваемого в ОЭЗ «Моглино» завода будет производиться трихлорсилан. Это миф тиражируют в социальных сетях противники открытия нового предприятия.

ПЭТФ-гранулы
Фото dozagnan.com
ГК «Титан» никогда не занималась проектом производства трихлорсилана, отметили в пресс-службе компании. «Этот сырьевой компонент используется для получения поликристаллического кремния (Сименс-Процесс). Трихлорсилан – это неорганическое соединение, которое не используется и не образуется в производстве полимеров и продукции из них, в том числе – ПЭТФ-гранул и БОПЭТ-пленок», - подчеркнули специалисты.

Напомним, в ОЭЗ «Моглино» (Псковский район) планируется построить экологичеси безопасный комплекс по производству полиэстера и БОПЭТ-пленки. Предполагается, что на предприятии и в смежных отраслях в регионе будет создано около 2 тысяч рабочих мест. Объем инвестиций составит около 13 млрд рублей.

Общественники, журналисты и политические деятели Псковской области побывали на одном из крупнейших предприятий ГК «Титан» в Омске, где им продемонстрировали новейшие технологии, а также высочайший уровень безопасности.

Отметим, что предприятия, подобные «Титан-Полимеру», в ЕС находятся зачастую в черте города, как, например, в курортной Клайпеде (Литва).

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