В Псковской области можно получить компенсацию за покупку цифровой приставки ТВ

С 13 мая органы социальной защиты Псковской области начали прием заявлений для возмещения части затрат граждан на приобретение цифровой приставки и приемной антенны, напомнили «Псковской правде» в комитете по социальной защите.

За возмещением части затрат жители Пскова и Великих Лук могут обращаться в территориальные отделы комитета по социальной защите Псковской области, а проживающие в остальных населенных пунктах — в Центры социального обслуживания региона.

Напомним, для получения компенсации необходимо представить: паспорт, сведения о доходах всех членов семьи за 3 месяца, платежные документы, подтверждающие расходы на приобретение цифровой приставки и приемной антенны.

Получить компенсацию могут малоимущие семьи, в которых доход семьи ниже 11536 рублей. Введение такой меры социальной поддержки появилось в Псковской области по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Из регионального бюджета на эти цели выделено 5 млн рублей.

Добавим, что переход Псковской области на цифровой телесигнал отложен до октября 2019 года.