Ещё на трёх городских маршрутах в Пскове заработала система безналичной оплаты

Система безналичной оплаты охватила еще три городских маршрута в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации. С сегодняшнего дня бесконтактная система оплаты работает в автобусах № 1, 2 и 3.

Благодаря нововведению отплатить проезд теперь можно «в одно касание» - как с помощью банковских карт, так и мобильных устройств с поддержкой сервисов мобильных платежей.

Отметим, безналичную оплату проезда планируется ввести на всех псковских маршрутах к Ганзейским дням. Подробнее об этом «Псковская правда» сообщала в статье «Удобный сервис для пассажиров».