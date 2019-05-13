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Общество

Ещё на трёх городских маршрутах в Пскове заработала система безналичной оплаты

13 мая 2019 года, 17:18

Система безналичной оплаты охватила еще три городских маршрута в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации. С сегодняшнего дня бесконтактная система оплаты работает в автобусах № 1, 2 и 3.

Благодаря нововведению отплатить проезд теперь можно «в одно касание» - как с помощью банковских карт, так и мобильных устройств с поддержкой сервисов мобильных платежей.

Отметим, безналичную оплату проезда планируется ввести на всех псковских маршрутах к Ганзейским дням. Подробнее об этом «Псковская правда» сообщала в статье «Удобный сервис для пассажиров».

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