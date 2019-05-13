Псковичам рассказали, каким будет фестиваль «Другое искусство» в этом году

С 22 по 25 мая в Пскове в 4-й раз пройдёт фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Творческие коллективы из разных городов России и стран Европы представят свои программы, театрализованные шоу и спектакли, в рамках фестиваля пройдут выставки, музыкальные выступления, благотворительный аукцион, кинопоказы, уличные концерты.

Основными площадками станут Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина, Галерея «Цех», «Медиа-холл» театрально-концертной дирекции, Центр лечебной педагогики, Городской культурный центр и просто улицы областного центра.

В этом году образовательная программа «Другого искусства» выйдет за временные границы проведения фестиваля. С 13 мая в ЦЛП начался практический семинар по изготовлению специализированной мебели по технологии «папье-маше». Мастер-класс по созданию мебели из картонных коробок проводит менеджер по развитию программ Благотворительной организации «ThePromise» (Великобритания) Нина Ведделл.

С 19 по 23 мая учащиеся специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 1 станут участниками мастер-класса«Анима-Верите» от студии анимации «Wild kids» (Иерусалим). Для школьников специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 4 будет организован мастер-класс «Приключения героя», который проведут Владимир Рудак из Петрозаводска и Елена Ястребова из Пскова.

Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный.

Полная программа - на официальном сайте фестиваля «Другое искусство».