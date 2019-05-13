Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

До 15 июня в Псковской области назовут победителей конкурса среди ТОСов

13 мая 2019 года, 16:22

В Псковской области впервые проводится конкурс проектов среди территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Всего подано 32 заявки, география обширна - Великолукский, Красногородский, Куньинский, Опочецкий, Палкинский, Печорский1, Порховский, Псковский, Себежский и Струго-Красненский районы.

Как рассказали «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, на конкурс заявились 17 поселений. Основное направление проектов — благоустройство территорий.

До 15 июня будут названы результаты конкурса. Сейчас с проектами знакомятся эксперты. Победители получат субсидии в размере не более 200 тысяч рублей на один проект. В целом на создание условий для развития территориального общественного самоуправления и поддержку проектов ТОС в региональном бюджете в этом году предусмотрено 3,5 млн рублей. Работа проводится в целях исполнения поручения президента РФ.

Добавим, сейчас на территории Псковской области осуществляют свою деятельность 32 ТОСа. По мнению губернатора Михаила Ведерникова, создание органов территориального общественного самоуправления — одно из перспективных направлений работы, ТОСы помогают решить широкий круг вопросов, связанных с улучшением качества жизни населения.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Сроки перехода Псковской области на цифровое ТВ отодвигаются на октябрь
Отряд псковских полицейских на шесть месяцев отправился в командировку на Кавказ
Ещё на трёх городских маршрутах в Пскове заработала система безналичной оплаты
Псковичам рассказали, каким будет фестиваль «Другое искусство» в этом году
Президент Австрии собирается приехать на историческую родину в Псков
Совсем скоро пятая книга «Солдаты Победы» появится в библиотеках и музеях Псковской области
Печать английского короля Карла II раскопали в Пскове территории Поганкиных палат
Виктор Иващенко взял под личный контроль решение вопросов псковских собственников
Псковичам предложили записать видеопоздравления к 220-летию Александра Пушкина

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
8 мая 09:53

Из грязи — на пьедестал

Зрители засели в самых зрелищных местах — возле луж и непроходимой жижи

Общество
8 мая 11:17

Михаил Ведерников рассказал, как Идрицу прославят на всю страну

Поселок, имя которого на Знамени Победы, станет символом славы российского оружия

Общество
12 мая 09:00

Скатертью дорога: Автошколам с плохой подготовкой водителей пригрозили изгнанием из Псковской области

Губернатор Михаил Ведерников назвал ситуацию вопиющей