До 15 июня в Псковской области назовут победителей конкурса среди ТОСов

В Псковской области впервые проводится конкурс проектов среди территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Всего подано 32 заявки, география обширна - Великолукский, Красногородский, Куньинский, Опочецкий, Палкинский, Печорский1, Порховский, Псковский, Себежский и Струго-Красненский районы.

Как рассказали «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, на конкурс заявились 17 поселений. Основное направление проектов — благоустройство территорий.

До 15 июня будут названы результаты конкурса. Сейчас с проектами знакомятся эксперты. Победители получат субсидии в размере не более 200 тысяч рублей на один проект. В целом на создание условий для развития территориального общественного самоуправления и поддержку проектов ТОС в региональном бюджете в этом году предусмотрено 3,5 млн рублей. Работа проводится в целях исполнения поручения президента РФ.

Добавим, сейчас на территории Псковской области осуществляют свою деятельность 32 ТОСа. По мнению губернатора Михаила Ведерникова, создание органов территориального общественного самоуправления — одно из перспективных направлений работы, ТОСы помогают решить широкий круг вопросов, связанных с улучшением качества жизни населения.