Совсем скоро пятая книга «Солдаты Победы» появится в библиотеках и музеях Псковской области

Более 850 экземпляров пятой книги «Солдаты Победы» выпущено в Псковской области. В новом выпуске опубликованы сведения об 1 тысячи 88 участниках Великой Отечественной войны из Новосокольнического района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В книге также размещено около 600 фотографий, большая часть из которых относится к военному периоду и найдена в личных архивах участников Великой Отечественной войны. Впервые в истории издания цветные фотографии помещены на отдельной вкладке.