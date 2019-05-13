Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Совсем скоро пятая книга «Солдаты Победы» появится в библиотеках и музеях Псковской области

13 мая 2019 года, 15:11

Более 850 экземпляров пятой книги «Солдаты Победы» выпущено в Псковской области. В новом выпуске опубликованы сведения об 1 тысячи 88 участниках Великой Отечественной войны из Новосокольнического района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В книге также размещено около 600 фотографий, большая часть из которых относится к военному периоду и найдена в личных архивах участников Великой Отечественной войны. Впервые в истории издания цветные фотографии помещены на отдельной вкладке.

В ближайшее время книга появится в библиотеках, музеях и архивах, военкоматах и советах ветеранов Псковской области, в главных книгохранилищах страны (Российской книжной палате, Центральном музее Вооруженных Сил, Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе и других), а также будет выдана ближайшим родственникам героев. Всего выпущено 866 экземпляров.


Николай Никитенко, главный редактор книги «Солдаты Победы»

Напомним, в начале мая в Псковской области был издан 5-й том историко-документальной книги «Солдаты Победы».

О том, какие белые пятна о фронтовиках из Новосокольников закрасили в книге «Солдаты Победы» «Псковская правда» подробно рассказывала в статье «Николай Никитенко: Мы открыли новые яркие страницы подвига земляков».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Сроки перехода Псковской области на цифровое ТВ отодвигаются на октябрь
Отряд псковских полицейских на шесть месяцев отправился в командировку на Кавказ
Ещё на трёх городских маршрутах в Пскове заработала система безналичной оплаты
Псковичам рассказали, каким будет фестиваль «Другое искусство» в этом году
До 15 июня в Псковской области назовут победителей конкурса среди ТОСов
Президент Австрии собирается приехать на историческую родину в Псков
Печать английского короля Карла II раскопали в Пскове территории Поганкиных палат
Виктор Иващенко взял под личный контроль решение вопросов псковских собственников
Псковичам предложили записать видеопоздравления к 220-летию Александра Пушкина

Комментарии

Авторизация
No comments

Политика / Партии
5 мая 14:34

Первомайская группировка

1 Мая в Псковской области породило странные политические союзы

Политика / Партии
3 апреля 17:33

«Юра, мы всё…»: Псковским коммунистам рост экономики, кажется, не нужен

Обком КПРФ в роли собаки на сене

Политика / Партии
25 марта 17:24

Политические полимеры

Вопрос о строительстве «Титана-полимера» из области экономической целесообразности псковская оппозиция уводит в сферу политического популизма