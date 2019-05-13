Совсем скоро пятая книга «Солдаты Победы» появится в библиотеках и музеях Псковской области

Более 850 экземпляров пятой книги «Солдаты Победы» выпущено в Псковской области. В новом выпуске опубликованы сведения об 1 тысячи 88 участниках Великой Отечественной войны из Новосокольнического района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
В книге также размещено около 600 фотографий, большая часть из которых относится к военному периоду и найдена в личных архивах участников Великой Отечественной войны. Впервые в истории издания цветные фотографии помещены на отдельной вкладке.
В ближайшее время книга появится в библиотеках, музеях и архивах, военкоматах и советах ветеранов Псковской области, в главных книгохранилищах страны (Российской книжной палате, Центральном музее Вооруженных Сил, Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе и других), а также будет выдана ближайшим родственникам героев. Всего выпущено 866 экземпляров.
Николай Никитенко, главный редактор книги «Солдаты Победы»
Напомним, в начале мая в Псковской области был издан 5-й том историко-документальной книги «Солдаты Победы».
О том, какие белые пятна о фронтовиках из Новосокольников закрасили в книге «Солдаты Победы» «Псковская правда» подробно рассказывала в статье «Николай Никитенко: Мы открыли новые яркие страницы подвига земляков».