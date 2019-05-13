Виктор Иващенко взял под личный контроль решение вопросов псковских собственников

Исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонт Виктор Иващенко 8 мая провёл личный прием собственников. Об этом сообщает Фонда капитального ремонта Псковской области на своей страничке в Инстаграм.
Исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонт Виктор Иващенко 8 мая провёл личный прием собственников. Об этом сообщает Фонда капитального ремонта Псковской области на своей страничке в Инстаграм.
Виктор Иващенко дал необходимые разъяснения всем обратившимся и подробно ответил на все интересующие вопросы граждан.
Все обращения, поступившие в ходе личного приема, взяты на личный контроль руководителя Фонда до их конечного разрешения.
Напомним, в апреле губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил главе Усвятского районе Виктору Иващенко стать заместителем директора Фонда капитального ремонта Псковской области.