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Общество

Виктор Иващенко взял под личный контроль решение вопросов псковских собственников

13 мая 2019 года, 14:09

Исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонт Виктор Иващенко 8 мая провёл личный прием собственников. Об этом сообщает Фонда капитального ремонта Псковской области на своей страничке в Инстаграм.

Граждане получили ответы на все интересующие их вопросы.
Фото со странички Фонда капитального ремонта Псковской области в Инстаграм.
В ходе приема к руководителю Фонда за помощью в решении проблемных вопросов обратили трое жителей Пскова. Основными темами обращений стали вопросы, касающиеся приближения сроков проведения капитального ремонта многоквартирных домов и качество проведения выполненных работ.

Виктор Иващенко дал необходимые разъяснения всем обратившимся и подробно ответил на все интересующие вопросы граждан.

Все обращения, поступившие в ходе личного приема, взяты на личный контроль руководителя Фонда до их конечного разрешения.

Напомним, в апреле губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил главе Усвятского районе Виктору Иващенко стать заместителем директора Фонда капитального ремонта Псковской области.

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