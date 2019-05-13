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Культура

Псковичам предложили записать видеопоздравления к 220-летию Александра Пушкина

13 мая 2019 года, 13:02

Жители Псковской области могут стать участниками масштабной акции к 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

До 1 июня любой желающий может поздравить поэта, разместив видеоролик или фотографию с поздравлениями и признаниями в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Tweeter, Instagram с хэштегами #СДнемРожденияПушкин220, #HappyBirthdayPushkin220 и отметкой Всероссийский музей А.С. Пушкина

Также поздравления можно отправить на почту: pushkinbirthday220@museumpushkin.ru.

«За два года проведения этого проекта великого поэта поздравил без преувеличения весь мир», - сообщили организаторы акции – Всероссийского музея Пушкина.

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