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Общество

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен впервые прибудет в Россию с официальным визитом

13 мая 2019 года, 11:56

Президент Австрии - внук псковского губернатора впервые прибудет с визитом в Россию, в рамках которой глава европейского государства посетит российско-австрийский форум «Сочинский диалог». Об этом пишет ТАСС.

Мой дедушка был комиссаром в Пскове. Я узнал намного позже, что мой отец пытался закрепиться здесь, в России. И это были личные рассказы тех дней, это были рассказы о том, чем мой отец был занят в Пскове. В конце концов, часть семейной истории заключалась в том, что мои предки уехали в Россию во времена Петра Великого или вскоре после этого – в начале XVIII века. Они были переселенцы, обосновались там и преуспели. В последнюю из наполеоновских войн всех новорожденных звали Александрами, что, должно быть, как-то связано с царем».


Александр Ван дер Белленпрезидент Австрии

Напомним, дед Александра Ван дер Беллена (и его полный тёзка) был представителем дворянского рода Белленов, которые в Псковской губернии известны с XVIII столетия.

Напомним, в феврале нынешнего года директор Госархива Псковской области Валерий Кузьмин встретился с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Хофбургском дворце. «Псковская правда» выяснила подробности встречи.

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