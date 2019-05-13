Президент Австрии Александр Ван дер Беллен впервые прибудет в Россию с официальным визитом

Мой дедушка был комиссаром в Пскове. Я узнал намного позже, что мой отец пытался закрепиться здесь, в России. И это были личные рассказы тех дней, это были рассказы о том, чем мой отец был занят в Пскове. В конце концов, часть семейной истории заключалась в том, что мои предки уехали в Россию во времена Петра Великого или вскоре после этого – в начале XVIII века. Они были переселенцы, обосновались там и преуспели. В последнюю из наполеоновских войн всех новорожденных звали Александрами, что, должно быть, как-то связано с царем».



