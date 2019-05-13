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Общество

Гражданка Германии должна отказаться от участка в Красногородском районе по решению суда

13 мая 2019 года, 11:12

После вмешательства прокуратуры гражданку Германии лишили участка в Красногородском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что это женщина жила и владела на праве собственности земельным участком в Красногородском районе, который относится к территориям, в границах которых людям, имеющим гражданство иностранного государства, запрещено владеть землей. Подробнее об этом «Псковская правда» рассказывала в статье «Гараж в законе».

В связи с этим районный прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании гражданки Германии произвести отчуждение участка.

Пыталовский районный суд удовлетворил требования прокурора. Женщина обязана в ближайшие шесть месяцев отказаться от земельного участка.

Тем временем против жителя Печорского района, имеющего двойное гражданство, возбудили уголовное дело.

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