Отбор на службу в Грозный проходит среди жителей Псковской области

Жителей Псковской области приглашают на службу в войсковую часть №3025 в Грозном на должностях сержантов и солдат. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ

- Гражданство РФ; - Возраст от 18 до 40 лет; - Годность по состоянию здоровья (категории от А до Б-3 включительно); - Отсутствие судимостей (даже снятых или погашенных); - Среднее (общее) полное, профессиональное (высшее) образование или служба в армии

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДТОВОВКА ПРИ СДАЧЕ НОРМАТИВОВ

- Подтягивание на перекладине – не менее 10 раз; - Бег 100 метров – не более 15 секунд; - Бег 1000 метров – не более 4 минут.

УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ