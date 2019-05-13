Отбор на службу в Грозный проходит среди жителей Псковской области

Жителей Псковской области приглашают на службу в войсковую часть №3025 в Грозном на должностях сержантов и солдат. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Жителей Псковской области приглашают на службу в войсковую часть №3025 в Грозном на должностях сержантов и солдат. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
- Возраст от 18 до 40 лет;
- Годность по состоянию здоровья (категории от А до Б-3 включительно);
- Отсутствие судимостей (даже снятых или погашенных);
- Среднее (общее) полное, профессиональное (высшее) образование или служба в армии
- Бег 100 метров – не более 15 секунд;
- Бег 1000 метров – не более 4 минут.
- Полный социальный пакет;
- Бесплатное лечение военнослужащего;
- Обеспечение бесплатным трехразовым питанием и вещевым имуществом (формой);
- Возможность участия в накопительно-ипотечной системе;
- Проживание в общежитии казарменного типа;
- Ежегодное предоставление оплачиваемого отпуска от 30 суток (в зависимости от выслуги лет);
- Возможность ежегодного санаторно-курортного лечения на льготных условиях;
- Обязательная ежегодная материальная помощь в размере 1 оклада денежного содержания;
- Карьерный рост.
Подробная информаци по адресу: Псков, улица Николая Васильева, дом 77 или по телефонам: 73-43-13, 8(906) 223-65-00, 8(911) 366-21-41