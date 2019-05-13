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Общество

Отбор на службу в Грозный проходит среди жителей Псковской области

13 мая 2019 года, 10:41

Жителей Псковской области приглашают на службу в войсковую часть №3025 в Грозном на должностях сержантов и солдат. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ

- Гражданство РФ;

- Возраст от 18 до 40 лет;

- Годность по состоянию здоровья (категории от А до Б-3 включительно);

- Отсутствие судимостей (даже снятых или погашенных);

- Среднее (общее) полное, профессиональное (высшее) образование или служба в армии

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДТОВОВКА ПРИ СДАЧЕ НОРМАТИВОВ

- Подтягивание на перекладине – не менее 10 раз;

- Бег 100 метров – не более 15 секунд;

- Бег 1000 метров – не более 4 минут.

УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

- Зарплата от 40000 рублей;

- Полный социальный пакет;

- Бесплатное лечение военнослужащего;

- Обеспечение бесплатным трехразовым питанием и вещевым имуществом (формой);

- Возможность участия в накопительно-ипотечной системе;

- Проживание в общежитии казарменного типа;

- Ежегодное предоставление оплачиваемого отпуска от 30 суток (в зависимости от выслуги лет);

- Возможность ежегодного санаторно-курортного лечения на льготных условиях;

- Обязательная ежегодная материальная помощь в размере 1 оклада денежного содержания;

- Карьерный рост.

Подробная информаци по адресу: Псков, улица Николая Васильева, дом 77 или по телефонам: 73-43-13, 8(906) 223-65-00, 8(911) 366-21-41

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