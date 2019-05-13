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Общество

Псковские полицейские привезли победу с волейбольного турнира из Дагестана

13 мая 2019 года, 10:26

В Дагестане среди сотрудников подразделений Временной оперативной группировки состоялся турнир по волейболу, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В соревнованиях в Дагестане победили псковичи.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
Традиционно в этом состязании приняла участие сборная команда сводного отряда полиции регионального УМВД. В результате напряженной и ожесточенной спортивной борьбы псковские стражи порядка вышли в финал и взяли «золото».

За проявленную на спортивной площадке к победе судьями и зрителями особо отмечены лидеры команды С. Жильцов из Дедовичского района и К. Маллакурбанов из Печорского района.

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