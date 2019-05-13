Псковские полицейские привезли победу с волейбольного турнира из Дагестана

В Дагестане среди сотрудников подразделений Временной оперативной группировки состоялся турнир по волейболу, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
В Дагестане среди сотрудников подразделений Временной оперативной группировки состоялся турнир по волейболу, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
За проявленную на спортивной площадке к победе судьями и зрителями особо отмечены лидеры команды С. Жильцов из Дедовичского района и К. Маллакурбанов из Печорского района.