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Культура

Впервые конкурс сказителей и сказочников проведут в михайловском «Льняном амбаре»

13 мая 2019 года, 10:12

В пятницу, в 11.00 в сельце Михайловское Пушкинского заповедника состоится областной конкурс «Псковская сказочники, сказители и рассказчики» имени Семёна Степановича Гейченко. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

В нынешнем году заявки на участие прислали более 40 сказителей со всей Псковской области в возрасте от 6 до 72 лет. Впервые место проведения конкурса станет «Льняной амбар» в мемориальной усадьбе поэта.

Жюри будет оценивать сказителей по пяти номинациям: «Псковская сказка» (местные фольклорные материалы), «Фольклорная сказка», «Литературная сказка» (русская классика или произведения современных авторов), «Авторская сказка» (выступления авторов-исполнителей), «Проза» (легенды, сказания, бывальщины, поверья).

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