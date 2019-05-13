Впервые конкурс сказителей и сказочников проведут в михайловском «Льняном амбаре»

В пятницу, в 11.00 в сельце Михайловское Пушкинского заповедника состоится областной конкурс «Псковская сказочники, сказители и рассказчики» имени Семёна Степановича Гейченко. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

В нынешнем году заявки на участие прислали более 40 сказителей со всей Псковской области в возрасте от 6 до 72 лет. Впервые место проведения конкурса станет «Льняной амбар» в мемориальной усадьбе поэта.

Жюри будет оценивать сказителей по пяти номинациям: «Псковская сказка» (местные фольклорные материалы), «Фольклорная сказка», «Литературная сказка» (русская классика или произведения современных авторов), «Авторская сказка» (выступления авторов-исполнителей), «Проза» (легенды, сказания, бывальщины, поверья).