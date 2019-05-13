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Общество

Не выходя из дома: записаться на праздник «Маленький чемпион» в Пскове стало ещё проще

13 мая 2019 года, 10:01

Теперь, чтобы зарегистрироваться на семейный спортивный фестиваль «Маленький чемпион», необязательно посещать редакцию. Об этом «Псковской правде» сообщил организатор праздника «Комсомольская правда – Псков».

Для записи на фестиваль, во-первых, нужно приобрести свежий номер «Комсомолки» (выходит по средам), которая продается во всех крупных супермаркетах и в отделениях «Почты Росcии». Затем необходимо вырезать и заполнить опубликованный в газете купон «Маленького чемпиона». Далее полностью заполненный купон нужно сфотографировать или отсканировать, и отправить на почту info@pskovkp.ru.

В ответном письме вам придут банковские реквизиты, по которым вы сможете дистанционно заплатить организационный взнос в 300 рублей. На этот процесс регистрации будет завершён.

Напомним, праздник «Маленький чемпион» состоится 19 мая в универсальном спортивном комплексе «Олимп».

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