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Общество

Печерянину грозит уголовная ответственность за то, что он скрыл двойное гражданство

13 мая 2019 года, 09:51

Уголовное дело возбуждено против жителя Печорского района, имеющего двойное гражданство. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что этот мужчина, являясь гражданином Российской Федерации, 25 июня минувшего года приобрел гражданство Эстонии, которое позволяло ему проживать на территории данного государства. Несмотря на требования законодательства России он не уведомил в течение 60 дней Отдел по вопросам миграции Печорского района о получении гражданства, чтобы скрыть этот факт.

За совершенное преступление мужчине грозит наказание в виде обязательных работ сроком до 400 часов.

Напомним, Псковская область — это регион, в котором есть приграничные территории. Гражданский кодекс устанавливает норму, которая применяется на территории всей Российской Федерации, о том, что иностранные граждане на приграничных территориях не вправе владеть землей на праве собственности. Подробнее об этом «Псковская правда» рассказывала в статье «Гараж в законе».

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