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Культура

Авторскую коллекцию одежды увидят псковичи на выставке «Весеннее настроение»

13 мая 2019 года, 09:36

В четверг, 16 мая, в 17.00 в псковском Доме ремесел (улица Некрасова, дом 8) состоится открытие новой выставки «Весеннее настроение». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Посетители выставки смогут увидеть художественные произведения, изделия мастеров-лоскутниц, весеннюю коллекцию дизайнера Алёны Ивановой и мастера-кожевника Алексея Обухова.

Кроме того, на выставке будут представлены изделия из кожи, пэчворк, керамика и авторская коллекция одежды.

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