Авторскую коллекцию одежды увидят псковичи на выставке «Весеннее настроение»

В четверг, 16 мая, в 17.00 в псковском Доме ремесел (улица Некрасова, дом 8) состоится открытие новой выставки «Весеннее настроение». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Посетители выставки смогут увидеть художественные произведения, изделия мастеров-лоскутниц, весеннюю коллекцию дизайнера Алёны Ивановой и мастера-кожевника Алексея Обухова.

Кроме того, на выставке будут представлены изделия из кожи, пэчворк, керамика и авторская коллекция одежды.