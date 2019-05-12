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Политика / Власть

«Машиностроитель», 75-летие Победы и доступная среда: приоритетные задачи для Псковской области

12 мая 2019 года, 13:17

В Псковской области составлен перечень первоочередных задач, поставленных главой региона на минувшей неделе. Традиционно подборку таких заявлений Михаила Ведерникова готовит Псковское агентство информации.

Несмотря на короткую неделю губернатор активности не снизил
Фото Сергея Герасимова
Среди перечисленных: ускорение работ на стадионе «Машиностроитель» в Пскове, подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и адресная помощь каждому ветерану, создание доступной среды и качественных условий для жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, развитие малых городов области и реализация новых проектов по благоустройству парковых территорий.

На этой неделе глава региона участвовал в заседании правительства РФ, где обсуждались вопросы создания доступной среды в регионах. 

Михаил Ведерников озвучил предложение об учете в нацпроекте «Жилье и городская среда» мероприятий по модернизации жилых и общественных зданий, возведенных до июля 2016 года. Речь идет о создании так называемой безбарьерной среды. Еще одно предложение - это включение в лизинговые закупки транспорта обязательного требования по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов.

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