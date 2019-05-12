«Машиностроитель», 75-летие Победы и доступная среда: приоритетные задачи для Псковской области

Среди перечисленных: ускорение работ на стадионе «Машиностроитель» в Пскове, подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и адресная помощь каждому ветерану, создание доступной среды и качественных условий для жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, развитие малых городов области и реализация новых проектов по благоустройству парковых территорий.

На этой неделе глава региона участвовал в заседании правительства РФ, где обсуждались вопросы создания доступной среды в регионах.

Михаил Ведерников озвучил предложение об учете в нацпроекте «Жилье и городская среда» мероприятий по модернизации жилых и общественных зданий, возведенных до июля 2016 года. Речь идет о создании так называемой безбарьерной среды. Еще одно предложение - это включение в лизинговые закупки транспорта обязательного требования по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов.