«Машиностроитель», 75-летие Победы и доступная среда: приоритетные задачи для Псковской области

В Псковской области составлен перечень первоочередных задач, поставленных главой региона на минувшей неделе. Традиционно подборку таких заявлений Михаила Ведерникова готовит Псковское агентство информации.
В Псковской области составлен перечень первоочередных задач, поставленных главой региона на минувшей неделе. Традиционно подборку таких заявлений Михаила Ведерникова готовит Псковское агентство информации.
На этой неделе глава региона участвовал в заседании правительства РФ, где обсуждались вопросы создания доступной среды в регионах.
Михаил Ведерников озвучил предложение об учете в нацпроекте «Жилье и городская среда» мероприятий по модернизации жилых и общественных зданий, возведенных до июля 2016 года. Речь идет о создании так называемой безбарьерной среды. Еще одно предложение - это включение в лизинговые закупки транспорта обязательного требования по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов.