Детские пособия выплачивают по новым правилам

С сегодняшнего дня, 12 мая, получить их можно в любом городе, а не только по месту прописки. Согласно новым правилам, для выплат не требуется даже временная регистрация, сообщает «Российская газета». Достаточно просто подать заявление.

Однако стоит напомнить, что ежемесячные пособия получают только те семьи, в которых среднедушевой доход составляет менее полутора прожиточных минимумов трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года. Эта величина устанавливается для каждого региона своя.

Кроме того, при рождении ребенка государством предоставляется однократная выплата, а в случае рождения второго и третьего малыша – материнский капитал в размере 453 000 рублей.