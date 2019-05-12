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Происшествия / ДТП

Устанавливаются очевидцы аварии в Стремутке, где пьяный водитель сбил пешехода

12 мая 2019 года, 11:46

ДТП произошло 8 марта 2019 года около 00.15 на территории деревни Стремутка, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Водитель легкового автомобиля «Опель Aстра», 1991 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход был госпитализирован в Псковскую областную клиническую больницу.

Очевидцев данного ДТП просят оказать содействие органам предварительного следствия и позвонить по телефонам 8(8112) 593-327, 676-872 или обратиться по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом №19, ОМВД России по Псковскому району, кабинет 26.

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