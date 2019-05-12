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Конкурсы

Детский конкурс «Полицейский Дядя Стёпа» проходит в Псковской области

12 мая 2019 года, 11:37

Это региональный этап Всероссийского конкурса. Победитель будет определен путем онлайн-голосования на федеральном уровне, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Конкурс приурочен к предстоящему в 2020 году празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Участвовать в нем могут дети от 6 до 14 лет. Конкурсантам надо изготовить тематическую поделку, посвященную праздничной дате. По результатам отборочного тура не позднее 14 мая электронное изображение лучшей работы будет размещено в медиабанке МВД России и пройдет онлайн-голосование.

Победитель регионального этапа в преддверии Дня защиты детей будет поощрен. 

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