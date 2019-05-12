Мужчину, страдающего потерей памяти, разыскивает полиция

6 апреля этого года Владимир Васильевич Антонов ушел из дома из села Середка Псковского района, где проживал. Мужчина 1942 года рождения и страдает потерей памяти.

По поступившим в полицию данным, люди видели его 8 апреля недалеко от Середки в окрестностях деревень Полибино и Мельницы Псковского района.

Приметы: на вид 70 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, сутулится, волосы седые.

Был одет: длинный черный плащ, темно-синие брюки, ботинки или кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Антонова Владимира Васильевича, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19.

Контактные телефоны: 8(8112) 676-844, 676-872 или 02.