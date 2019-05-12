Рейс Москва – Псков назван самым дешевым летним авиамаршрутом

Специалисты проанализировали, какие самые дешевые рейсы бронировали россияне на лето в период с января по апрель, сообщает Biletix. Получилось несколько направлений. Самое дешевое внутри России – перелет из Москвы в Псков (1 773 рубля), далее идет рейс из Брянска в Краснодар (3091 рубль). Чуть дороже – 3 356 рублей и 3 664 рублей– стоит долететь из Калуги в Минеральные Воды и в Краснодар. Перелет из Санкт-Петербурга в Элисту обойдется в 4 221 рубля.

Среди зарубежных направлений самое дешевое направление - из Ростова-на-Дону в Ереван (6 331 рубль). Туда же, но из Краснодара получится слетать за 7 131 рубль, а из Москвы в Минск — за 9117 рублей.

Средняя стоимость поездок по России в летний период за прошедший год выросла на 5,9%, с 11 600 до 12 300 рублей, а за границу — увеличилась на 4,4%, с 20 900 до 21 800 рублей.

Ранее сообщалось, что Тиват (Черногория) и Бургас (Болгария) стали самыми популярными городами среди туристов, а средний чек на авиаперелеты из России в Европу этим летом составит 24 200 рублей.

Отметим, что регулярное авиасообщение между Псковом и Москвой осуществляет авиаокомпания «Азимут». Кроме, того на летний сезон псковичи могут купить авиабилет из Пскова до Сочи.