Ведерников высоко оценил проведение Дня Победы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к участникам Парада Победы, принял участие в акции «Бессмертный полк» и устроил для ветеранов прием. Также глава региона поблагодарил оперативные службы, высоко оценив организацию и проведения Дня Победы.

«Хочу поблагодарить командование псковского гарнизона и организаторов Парада, а также руководителей силового блока и МЧС за то, что Парад и «Бессмертный полк» прошли без происшествий», - сказал губернатор.