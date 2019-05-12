Ведерников высоко оценил проведение Дня Победы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к участникам Парада Победы, принял участие в акции «Бессмертный полк» и устроил для ветеранов прием. Также глава региона поблагодарил оперативные службы, высоко оценив организацию и проведения Дня Победы.
«Хочу поблагодарить командование псковского гарнизона и организаторов Парада, а также руководителей силового блока и МЧС за то, что Парад и «Бессмертный полк» прошли без происшествий», - сказал губернатор.
В праздновании Дня Победы участвовали 115 тыс. жителей Псковской области. Больше всего людей собрала акция «Бессмертный полк», к ней присоединились 40 тыс. человек. В шествии участвовал и Михаил Ведерников. Глава региона с женой и дочерью прошли с портретами родственников - участников Великой Отечественной войны.
Михаил Ведерников вместе с семьей тоже стал участником акции "Бессмертный полк"
Фото Сергея Герасимова
По словам Михаила Ведерникова, все жители России с гордостью вспоминают подвиг советского народа. Для псковичей ветераны – это пример для подражания.
Всего в регионе прошло более сотни праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Ветераны бесплатно могли добраться до торжеств на общественном транспорте или на такси.
Между тем, Псковская область уже начала подготовку к следующему юбилейному Дню Победы. Оргкомитет праздника будет проходить ежемесячно, начиная с конца мая.