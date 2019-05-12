МЧС: Частые причины пожаров в бане – трещины и сажа

Около трех часов ночи 12 мая поступило сообщение о возгорании бани в д. Пахомово Палкинского района. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

Причиной пожаров в бане часто становятся трещины, как в самой печи, так и в дымоходах и накопившаяся в них сажа, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области. В этой связи важно следить за исправностью печей и дымоходов. Деревянные или другие легковозгораемые объекты должны находиться на достаточном расстоянии от горячих частей печи и дымоходов или быть хорошо изолированными. Защитные термоэкраны на стенах и потолке — обязательный показатель безопасной парной.

Необходимо регулярно проводить чистку печи, вовремя устранять появившиеся дефекты. Важно не допускайте ее перекала – именно он является еще одной распространенной причиной пожара в бане. Бывают случаи, когда люди просто забывают о том, что баня топится.

Не стоит забывать и про элементарные «вещи»: нельзя в бане пить спиртное, курить, сушить над печкой одежду, оставлять её без присмотра.

В случае возникновения пожара незамедлительно звоните в пожарную охрану по телефонам: «01», «101», «112»!