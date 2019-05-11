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Общество

В 2018 году 60 псковских малоимущих семей смогли улучшить жилищные условия

11 мая 2019 года, 20:42

В прошлом году в Пскове 60 семей смогли либо расширить, либо переехать в более комфортные комнаты и квартиры. Как стало известно «Псковской правде» из отчёта главы администрации Пскова Александра Братчикова,  администрация предоставила жильё по договорам коммерческого найма 56 семьям. А ещё четыре семьи смогли улучшить свои жилищные условия в коммунальных квартирах с помощью расширения жилой площади.

Кроме этого, также квартиры получили 39 детей-сирот и ещё 14 семей, которые были переселены из непригодного жилья. 

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