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Общество

В Пскове ещё на шести автобусных маршрутах можно будет оплатить проезд по карте

11 мая 2019 года, 19:50

С понедельника, 13 мая, оплатить проезд в городских автобусах банковской картой можно будет на борту ещё шести городских автобусов, сообщили «Псковской правде» в Пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». Это маршруты №№ 1, 2, 3, 11, 17 и 25.

Напомним, что с 26 апреля расплачиваться за проезд по безналичному расчёту можно было в автобусах №№17, 11 и 25.

Как заметили сотрудники ведомства, количество пассажиров, которые пользуются именно таким способом оплаты проезда, увеличивается в плановом порядке по самым оптимистичным прогнозам. В ближайшее время все городские маршруты общественного транспорта будут доступны для оплаты проезда картами. Точные даты о старте данной технологии на остальных маршрутах появятся дополнительно.

Как сообщала «Псковская правда» ранее, к Ганзейским дням в Пскове на большей части автобусных маршрутов планируется ввести оплату картами для удобства гостей и жителей города.

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