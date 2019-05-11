Псковичи на интерактивной карте смогут отмечать, где находятся граффити с рекламой наркотиков

Интерактивная карта города - это совместный проект администрации и регионального сотового оператора. С помощью карты горожане смогут включиться в процесс мониторинга состояния объектов городской инфраструктуры и ЖКХ, сообщили «Псковской правде» в управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.

Псковичи, неравнодушные к распространению незаконной рекламы наркотиков, могут помочь устранять подобную рекламу. Любой может зарегистрироваться на интернет-сайте https://map.pskovadmin.ru и сообщить об обнаруженных граффити, пропагандирующих наркотики.

Вся полученная информация распределяется между ответственными организациями. Сотрудники дежурно-диспетчерской службы будут контролировать решение выявленных проблем.