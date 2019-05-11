Мужчина под видом репетитора совершал противоправные действия в отношении детей

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Псковской области задержали гражданина, подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении детей. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, есть основания полагать, что фигурант может быть причастен к ряду подобного рода деяний.

По имеющимся данным, этот мужчина предлагал свои услуги в качестве репетитора на территории Псковской области. Работодателям представлялся Геннадием Федоровичем.

Приметы мужчины следующие: на вид 60-65 лет, худощавый, волосы темные с проседью, губы тонкие, глаза серые.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности данного гражданина или обращались к нему по вопросам репетиторства, просят обратиться в Управление уголовного розыска УМВД России по Псковской области по телефону:(811-2) 592-205.