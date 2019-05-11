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Происшествия

Пскович за ограбление и избиение мужчины получил 3 года исправительной колонии

11 мая 2019 года, 10:07

Прокуратура города поддержала государственное обвинение в отношении 32–летнего жителя Пскова, совершившего разбойное нападение на прохожего.

В суде было установлено, что обвиняемый в конце сентября 2018 года, находясь возле кафе на улице1-ая Поселочная, 27, подошел к потерпевшему. Как сообщили «Псковской правде» в прокуратуре города Пскова, пскович, чтобы подавить волю и избежать возможного сопротивления, нанес мужчине телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью. Затем снял с плеч последнего рюкзак с находящимся внутри него имуществом на сумму 7 тысяч рублей. С похищенным обвиняемый скрылся и распорядился им по своему усмотрению.

По итогам рассмотрения дела, суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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