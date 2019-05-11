Ремонт стадиона «Машиностроитель» идёт с отставанием. Губернатор потребовал ускорить темпы работ

В Пскове на строительной площадке стадиона «Машиностроитель» состоялось выездное совещание губернатора Михаил Ведерников и заместителя Министра спорта РФ Павла Новикова.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, на данный момент практически завершена закладка фундаментов под малую и большую трибуны, административное здание. Идет армирование и бетонирование колонн на всех трех объектах. Параллельно начаты работы по замене теплотрассы.

На вопрос губернатора о темпах работ подрядчик сообщил, что отстаёт от графика на 10 дней. Такой ответ не понравился главе региона, он поручил в ближайшее время увеличить число рабочих на объекте, ввести дополнительные трудовые смены.