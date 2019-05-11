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Общество

Ремонт стадиона «Машиностроитель» идёт с отставанием. Губернатор потребовал ускорить темпы работ

11 мая 2019 года, 09:37

В Пскове на строительной площадке стадиона «Машиностроитель» состоялось выездное совещание губернатора Михаил Ведерников и заместителя Министра спорта РФ Павла Новикова.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, на данный момент практически завершена закладка фундаментов под малую и большую трибуны, административное здание. Идет армирование и бетонирование колонн на всех трех объектах. Параллельно начаты работы по замене теплотрассы.

На вопрос губернатора о темпах работ подрядчик сообщил, что отстаёт от графика на 10 дней. Такой ответ не понравился главе региона, он поручил в ближайшее время увеличить число рабочих на объекте, ввести дополнительные трудовые смены.

Реконструкция объекта будет вестись практически круглосуточно, в праздники и выходные дни. Часть строительно-монтажных работ — в две смены, то, что можно делать, не доставляя неудобств жителям соседних домов, — в три. К концу месяца на строительной площадке должно работать порядка 250 человек.

Новиков Павел Владимирович, заместитель министра спорта РФ

Подрядчик пообещал выйти на плановые работы к 20 мая.

До Ганзейских дней все внешние строительные работы должны быть завершены, проведено благоустройство стадиона. Объект не должен портить облик города.

Ведерников Михаил Юрьевич, губернатор Псковской области

Напомним, что на ремонт стадиона «Машиностроитель», на ремонт которого выделено 750 млн рублей. Здесь планируется возвести административное здание, две зрительские трибуны с внутренними помещениями, установить искусственное футбольное поле с беговыми дорожками, две площадки под игровые виды спорта, обустроить парковку и провести общее благоустройство территории. Работы должны быть завершены до конца года. 

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