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Происшествия

Накануне майских праздников мошенник снял с карты великолучанки деньги

11 мая 2019 года, 08:15

Жительница Великих Лук стала жертвой мошеннических действий незнакомца, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 57-летней местной жительнице вечером 6 мая на мобильный телефон позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с банковской карты женщины злоумышленники пытаются снять деньги. И, якобы, чтобы этому помешать, необходимо уточнить реквизиты карты. Горожанка сообщила звонившему требуемые сведения, а через некоторое время с ее карты было списано около 3 000 рублей.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

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