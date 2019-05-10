Освобождал Будапешт и Прагу: митрополит Тихон поздравил последнего монаха-ветерана Печерского монастыря

С праздником Великой Победы насельника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря ветерана Великой Отечественной войны монаха Мартирия (Шубина) поздравил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковской митрополии.

Марк Демьянович Шубин, принявший в постриге имя Мартирий, родился в 1926 году в Брянской области. Весной 1943 года попал в плен и вместе с другими молодым ребятами был отправлен в Германию. Белорусские партизаны освободили его из плена, после чего Марк остался воевать в партизанском отряде. Весной 1944 года будущий отец Мартирий и его друзья попали в фашистскую засаду и были взяты в плен, откуда вскоре их освободили воины Красной Армии. Марк был направлен на фронт, где принял участие в освобождении Европы — в боях за Будапешт и Прагу.

По окончании Великой Отечественной войны Марк Шубин продолжил службу в рядах Советской Армии до 1950 года, а затем работал на гражданских постах. В 1968 году Марк вступил в братию Псково-Печерского монастыря и принял постриг с именем Мартирий.