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Экономика / Деньги

Декретные выплаты будут перечислять псковичкам на карту «Мир»

10 мая 2019 года, 11:04

С 1 мая вступило в силу постановление правительства, по которому все государственные пособия на детей будут выплачивать с использованием национальной платёжной системы – карты «Мир».

СПРАВКА

Какие конкретно пособия будут перечислять на «Мир»:

Пособие по беременности и родам,

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности,

единовременное пособие при рождении ребенка,

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.

Те, кто уже получает пособия на другие карты (например, Visa и MasterCard), получат «Мир» по мере истечения срока действия старых карт, но не позднее 1 июля 2020 года.

Перечисление на карту «Мир» не требует указания в реестре сведений дополнительных банковских реквизитов, таких как номер банковского счета, наименование и БИК банка. Достаточно только номера карты.

- Это позволяет избежать возможных ошибок при предоставлении сведений о способе перечисления, а также получить денежные средства гораздо быстрее, - отметила начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Псковского регионального отделения ФСС РФ Наталья Перова.

Напомним, ранее «Псковская правда» рассказывала, что за прошлый год число карт «Мир» в Псковской области выросло до 205 400 штук.Также псковичи стали брать больше кредитов и активнее пользоваться банковскими картами (смотреть инфографику).

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