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Общество

В Псковской области 115 тысяч человек участвовали в торжествах по случаю Дня Победы

10 мая 2019 года, 10:48

По данным УМВД России по Псковской области в праздничных мероприятиях 9 мая приняли участие 115 тысяч человек.

С утра в честь 74-й годовщины Победы в четырех городах прошли военные парады. В Пскове, Великих Луках, Острове и Стругах Красных полюбоваться зрелищем пришли 16 тысяч человек (смотреть фоторепортаж с парада в Пскове). В других районах состоялись торжественные митинги, концерты.

В 26 муниципалитетах, то есть по всей области, жители встали в ряды «Бессмертного полка» с портретами своих ветеранов (смотреть фоторепортаж с шествия в Пскове). В акции приняли участие почти 40 тысяч человек. В Пскове к шествию присоединился губернатор с семьей, они несли портреты деда самого Михаила Ведерникова и деда его супруги.

Салют над Великой длился 10 минут.
Фото пресс-службы администрации города Пскова.

Праздник завершился в 22:30 10-минутным салютом на набережной реки Великой в Пскове. Свои фейерверки дали и в других районах области. 

Порядок на всех праздничных площадках обеспечивали 1872 сотрудников полиции.

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