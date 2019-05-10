В Псковской области 115 тысяч человек участвовали в торжествах по случаю Дня Победы

По данным УМВД России по Псковской области в праздничных мероприятиях 9 мая приняли участие 115 тысяч человек.

С утра в честь 74-й годовщины Победы в четырех городах прошли военные парады. В Пскове, Великих Луках, Острове и Стругах Красных полюбоваться зрелищем пришли 16 тысяч человек (смотреть фоторепортаж с парада в Пскове). В других районах состоялись торжественные митинги, концерты.

В 26 муниципалитетах, то есть по всей области, жители встали в ряды «Бессмертного полка» с портретами своих ветеранов (смотреть фоторепортаж с шествия в Пскове). В акции приняли участие почти 40 тысяч человек. В Пскове к шествию присоединился губернатор с семьей, они несли портреты деда самого Михаила Ведерникова и деда его супруги.