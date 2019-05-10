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Общество

Псковичей призывают на майских праздниках уделить внимание старикам

10 мая 2019 года, 10:27

Наступившие продолжительные майские выходные – это удобное время для того, чтобы уделить немного внимания нашим старикам, считают в ГУ МЧС России по Псковской области. Пожилые люди требуют к себе повышенного внимания и заботы. И в вопросах обеспечения их безопасности им могут помочь дети и внуки, другие родственники, а также соседи и просто неравнодушные люди.

«Мы говорим о людях, которым сейчас уже далеко за 80-90 лет. Их дети и внуки, как правило, живут отдельно. Поэтому забота о хозяйстве, в том числе, обеспечение пожарной безопасности, зачастую лежит на плечах пожилых людей», - констатировали в ведомстве.

Старики не всегда могут отремонтировать печное оборудование на свои скромные сбережения. Вот и продолжают топить неисправные печи. А сложенная не по правилам печь или эксплуатируемая с нарушениями - источник опасности, ведущий к возникновению пожара. И зачастую жертвами таких пожаров становятся пожилые люди.

«Приезжая к своим родителям, бабушкам, дедушкам, престарелым знакомым, не сочтите за труд проверить состояние печи в доме и при необходимости оказать помощь в обеспечении пожарной безопасности. Побелите дымоход, проверьте печную кладку, лежит ли предтопочный лист, освободите участок около печи от всех легковоспламеняющихся объектов. Напомните им о правилах топки печей, о том, что крайне опасно их перекаливать и оставлять без присмотра!» - призывают в МЧС.

Распространенной причиной возникновения огня является и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей. Необходимо проверить электропроводку в доме дедушки и бабушки, убрать или починить неисправные приборы, напомнить дедушкам и бабушкам о необходимости соблюдения мер предосторожности. А при возможности рекомендуется установить пожарный дымовой извещатель, который при наличии самого небольшого задымления с помощью звукового сигнала «поднимет» любого даже крепко спящего человека.

Конечно, следует вспомнить и о плане действий на случай возникновения опасной ситуации. Нужно убедиться, что все окна и двери легко открываются. И убедить своих пожилых близких людей держать телефон в спальне поблизости на случай, если они окажутся в западне из-за дыма и огня.

СПРАВКА

При пожаре звонить «01», «101» или «112».

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