Эстафета «Псковской правды»   Политика   Экономика   Общество   Культура        
0

Общество / Коммуналка

В ходе весеннего месячника по благоустройству в Псковской области вывезли 8 тыс кубов мусора

10 мая 2019 года, 09:23

В Псковской области с 1 апреля вывезено 8 тыс кубов мусора, улицы помыли и украсили их к майским праздникам. Напомним, в Псковской области прошли многочисленные субботники. Так, например, в Пскове на улицы вышли сотрудники самых разных учреждений. Только регоператор по обращению с ТКО -компания «Экопром» своим инвентарем и техникой приняла участие в 200 субботниках.

«Мы с удовольствием принимали приглашения принять участие в субботниках и старались помочь, чем могли. Безусловно, нам важно, чтобы территории наших городов и сёл становились чище», - отметил директор компании Сергей Пайст.

Отметим, что приведение в порядок территории области не ограничивается субботниками и проведением месячников по благоустройству. Стоит отметить, что к 74-й годовщине Победы приурочили ремонт объектов социальной инфраструктуры и реконструкцию памятников. Начали заключаться объявляться конкурсы на исполнение контрактов по приведение в порядок и ремонт региональных и муниципальных дорог. Кроме того, Псковская область привлекла 162 млн рублей из федерального бюджета на благоустройство скверов и парков в муниципалитетах региона.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Освобождал Будапешт и Прагу: митрополит Тихон поздравил последнего монаха-ветерана Печерского монастыря
Декретные выплаты будут перечислять псковичкам на карту «Мир»
В Псковской области 115 тысяч человек участвовали в торжествах по случаю Дня Победы
Псковичей призывают на майских праздниках уделить внимание старикам
Почти 40 тысяч жителей Псковской области приняли участие в акции «Бессмертный полк»
Псковская область начинает подготовку к 75-й годовщине Победы
«Бессмертный полк» прошел по центральным улицам Пскова
Александр Котов: Великий подвиг народа-освободителя не будет забыт никогда
Праздничный салют в небе над Псковом продлится 7 минут

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
8 мая 11:17

Михаил Ведерников рассказал, как Идрицу прославят на всю страну

Поселок, имя которого на Знамени Победы, станет символом славы российского оружия

Общество / Образование
9 мая 09:00

К взлёту готовы!

«Бессмертную эскадрилью» собирают школьники

Общество / Жизнь замечательных людей
7 мая 09:38

Кубик Кирилла

Увлечение ручной головоломкой привело юного псковича на самый крупный чемпионат страны