В ходе весеннего месячника по благоустройству в Псковской области вывезли 8 тыс кубов мусора

В Псковской области с 1 апреля вывезено 8 тыс кубов мусора, улицы помыли и украсили их к майским праздникам. Напомним, в Псковской области прошли многочисленные субботники. Так, например, в Пскове на улицы вышли сотрудники самых разных учреждений. Только регоператор по обращению с ТКО -компания «Экопром» своим инвентарем и техникой приняла участие в 200 субботниках.

«Мы с удовольствием принимали приглашения принять участие в субботниках и старались помочь, чем могли. Безусловно, нам важно, чтобы территории наших городов и сёл становились чище», - отметил директор компании Сергей Пайст.

Отметим, что приведение в порядок территории области не ограничивается субботниками и проведением месячников по благоустройству. Стоит отметить, что к 74-й годовщине Победы приурочили ремонт объектов социальной инфраструктуры и реконструкцию памятников. Начали заключаться объявляться конкурсы на исполнение контрактов по приведение в порядок и ремонт региональных и муниципальных дорог. Кроме того, Псковская область привлекла 162 млн рублей из федерального бюджета на благоустройство скверов и парков в муниципалитетах региона.