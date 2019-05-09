Псковская область начинает подготовку к 75-й годовщине Победы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел 9 мая торжественный прием для ветеранов Великой Отечественной войны. Как передает корреспондент «Псковской правды», приветствуя участников встречи, глава региона поздравил их с 74-й годовщиной Победы и поблагодарил командование Псковского гарнизона и организаторов парада за хорошую качественную подготовку мероприятия. По его словам, и парад, и шествие «Бессмертного полка» прошли без происшествий и на высоком уровне.

- Для нас конечно высшая оценка – это ваша оценка, дорогие ветераны. Мне было приятно, что в адрес организаторов было сказано много хороших слов, - отметил Михаил Ведерников, обращаясь к ветеранам. - Это особенно важно в связи с тем, что, по большому счету, это была репетиция перед следующим 9 мая – 75-й юбилейной годовщиной.

Михаил Ведерников также сообщил, что с конца мая ежемесячно будет проходить региональный организационный комитет, на котором будет проходить подготовка к следующему празднику 9 мая.

- На оргкомитете будем работать, чтобы каждый ветеран получал всю необходимую адресную помощь и поддержку. Вы сделали огромный подвиг – спасли нашу страну от безжалостного вероломного врага, восстанавливали разрушенные города в мирное время. И мы обещаем вам, что достойно будем нести знамя, которое принимаем из ваших рук, - отметил губернатор.