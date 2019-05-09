«Бессмертный полк» прошел по центральным улицам Пскова

9 мая псковичи традиционно приняли участие Всероссийской акции «Бессмертный полк». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, колонна проследовала от площади Ленина до Зеленого театра, где был дан концерт «Равнение на Победу».

«Бессмертный полк» возглавили ребята из военно-патриотических клубов с портретами ста Героев Советского Союза, уроженцев Псковской области. За ними в народное шествие встали тысячи жителей города, чтобы почтить память своих родных - участников Великой Отечественной войны.

Вместе с псковичами по центральным улицам Пскова прошел губернатор Михаил Ведерников и члены его семьи. В их руках были портреты дедушки Михаила Ведерникова по линии матери полковника Николая Анисимовича Хрипко и дедушки супруги — Михаила Степановича Андреева, который за бои на Псковской земле получил две медали «За Отвагу». Отдельной колонной в автобусах и открытых автомобилях двигались ветераны. Несмотря на преклонный возраст, некоторые из них присоединились к Бессмертному полку.

Псковская область присоединилась к акции «Бессмертный полк» в 2014 году, и с тех пор тысячи человек проходят по улицам города маршем с фотографиями своих родных - участников Великой Отечественной войны.