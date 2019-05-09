Александр Котов: Великий подвиг народа-освободителя не будет забыт никогда

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил ветеранов с Днем Победы.

- Давно минули события Великой Отечественной войны, но великий подвиг народа-освободителя не будет забыт никогда. День Победы – священный праздник, навсегда скрепивший общей генетической памятью все поколения нашей огромной страны, это день общенациональной гордости, всенародной скорби и всеобщей безмерной благодарности за жизнь и свободу, завоёванные героизмом и мужеством советских солдат. У нас одна Великая Победа, - цитирует Александра Котова пресс-служба областного Собрания.

Председатель регионального парламента отметил также, что День Победы – это ещё и очень личный праздник, отзывающийся в каждом сердце воспоминанием о семейной истории: