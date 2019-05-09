Эстафета «Псковской правды»   Политика   Экономика   Общество   Культура        
0

Общество

Александр Котов: Великий подвиг народа-освободителя не будет забыт никогда

9 мая 2019 года, 11:45

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил ветеранов с Днем Победы.

- Давно минули события Великой Отечественной войны, но великий подвиг народа-освободителя не будет забыт никогда. День Победы – священный праздник, навсегда скрепивший общей генетической памятью все поколения нашей огромной страны, это день общенациональной гордости, всенародной скорби и всеобщей безмерной благодарности за жизнь и свободу, завоёванные героизмом и мужеством советских солдат. У нас одна Великая Победа, - цитирует Александра Котова пресс-служба областного Собрания.

Председатель регионального парламента отметил также, что День Победы – это ещё и очень личный праздник, отзывающийся в каждом сердце воспоминанием о семейной истории:

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

«Бессмертный полк» прошел по центральным улицам Пскова
Праздничный салют в небе над Псковом продлится 7 минут
Праздничные мероприятия в честь Дня Победы проходят во всех муниципалитетах Псковской области
Михаил Ведерников выразил благодарность ветеранам
Парад Победы прошел в Пскове
В Пскове проходит парад в честь 74-й годовщины Великой Победы
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днём Победы
В Пскове начинается построение «Бессмертного полка»
Более 4.7 млн рублей направлено на ежегодные выплаты псковским ветеранам ко Дню Победы

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Как Псков отметит День Победы
На 9 мая в Псковской области запланировано множество торжественных мероприятий. С утра и до позднего вечера скучать не придётся.

Общество
8 мая 11:17

Михаил Ведерников рассказал, как Идрицу прославят на всю страну

Поселок, имя которого на Знамени Победы, станет символом славы российского оружия

Общество / Образование
9 мая 09:00

К взлёту готовы!

«Бессмертную эскадрилью» собирают школьники

Общество / Жизнь замечательных людей
7 мая 09:38

Кубик Кирилла

Увлечение ручной головоломкой привело юного псковича на самый крупный чемпионат страны