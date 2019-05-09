Праздничный салют в небе над Псковом продлится 7 минут

День Победы в Пскове завершится праздничным фейерверком на набережной реки Великой. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации муниципалитета, «Салют Победы» начнется в 22.30. Его продолжительность составит от 7 до 10 минут.
День Победы в Пскове завершится праздничным фейерверком на набережной реки Великой. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации муниципалитета, «Салют Победы» начнется в 22.30. Его продолжительность составит от 7 до 10 минут.
Также сегодня, 9 мая, в Псковской области пройдут праздничные шествия, со сцен в разных точках региона весь день будет звучать музыка.
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