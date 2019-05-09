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Общество

Праздничный салют в небе над Псковом продлится 7 минут

9 мая 2019 года, 11:40

День Победы в Пскове завершится праздничным фейерверком на набережной реки Великой. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации муниципалитета, «Салют Победы» начнется в 22.30. Его продолжительность составит от 7 до 10 минут.

Салют Победы над Псковом
Фото Андрея Степанова

Также сегодня, 9 мая, в Псковской области пройдут праздничные шествия, со сцен в разных точках региона весь день будет звучать музыка.

Подробную программу читайте здесь>>>

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