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Общество

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы проходят во всех муниципалитетах Псковской области

9 мая 2019 года, 11:32

9 мая во всех муниципалитетах Псковской области проходят праздничные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, по поручению губернатора в торжествах принимают участие руководители администрации области и органов исполнительной власти.

Жителей Великих Лук от имени главы региона с праздником Великой Победы поздравляет первый заместитель губернатора области Вера Емельянова. Руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев встречает праздник вместе с жителями Гдовского района, в Новоржевском районе — заместитель губернатора Николай Цветков. Жителей Себежского района с 9 Мая поздравляет заместитель руководителя комитета по финансам Псковской области Людмила Павлова.

Также в этот день поздравления от представителей власти получили жители Бежаницкого, Великолукского, Дедовичского, Дновского, Красногородского, Куньинского, Локнянского, Невельского, Новосокольнического, Опочецкого, Островского, Палкинского, Печорского, Плюсского, Порховского, Псковского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Пыталовского, Струго-Красненского и Усвятского районов.

В этом году в День Победы на территории Псковской области пройдет более 100 праздничных мероприятий, в том числе парады военнослужащих в Пскове, Великих Луках, Острове и Стругах Красных. Предполагается, что в них примут участие около 108 тысяч человек. Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности привлечено почти 2 тыс сотрудников органов внутренних дел. Пропускной режим на массовые мероприятия будет обеспечиваться с использованием переносных и стационарных металлодетекторов.

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