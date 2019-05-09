Михаил Ведерников выразил благодарность ветеранам

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к участникам парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, поздравив всех жителей Псковской области с праздником и выразив признательность ветеранам.

- 9 мая – важнейший праздник, который объединяет весь российский народ. Вы - его главные герои, - обратился он к ветеранам и поблагодарил их за беспримерное мужество, стойкость, военные и трудовые свершения, за защиту и восстановление Родины.

Михаил Ведерников напомнил, что советскому народу пришлось пережить трагедию, которая оставила неизгладимый след. Он отметил, что в Псковской области почти 800 воинских захоронений и братских могил, в которых покоится более 540 тысяч человек.

Даже спустя 74 года эта цифра растет. За 25 лет поисковые отряды с почестями предали земле 15 тысяч советских воинов. Число погибших здесь защитников Отечества сопоставимо с нынешним населением области. Этот факт сложно осознать и еще тяжелее донести до молодых россиян. Но это наш долг и мы обязаны его выполнить, - сказал он.

Губернатор также отметил, что тысячи неравнодушных граждан участвуют в работе по захоронению советских воинов.

- Создана интерактивная карта воинских захоронений Северо-Запада. Простым поиском в интернете можно узнать судьбу большинства солдат, погибших на фронте. Нашими «волонтерами победы» оцифрованы десятки семейных историй, архивных документов и фотографий, - добавил глава региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что, несмотря на то, что современный мир стремительно меняется, долг перед павшими защитниками Родины остается неизменным.

- Более 150 тысяч уроженцев Псковской земли отдали свои жизни за свободу нашей страны. Почтим их память и преклоним наши головы, - заключил Михаил Ведерников, после чего была объявлена минута молчания.