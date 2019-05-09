Парад Победы прошел в Пскове

В Пскове в честь Дня Победы прошел торжественный парад Псковского гарнизона. По традиции за парадными коробками военнослужащих с трибун наблюдали ветераны и участники Великой Отечественной войны, партизанского движения, бывшие узники фашистских концлагерей, труженики тыла, представители ветеранских делегаций муниципальных образований.

Вместе с тысячами жителей Пскова на параде присутствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников с супругой и детьми.

Парад открылся торжественным выносом флага Российской Федерации и копии Знамени Победы – знамени 150-й Идрицкой дивизии.

Военный парад принял врио начальника Псковского территориального гарнизона, гвардии полковник Роман Железняков, командовал парадом замкомандира 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, гвардии полковник Кенес Кужахметов.

В День Победы парадным строем по центральной площади города прошли 1,2 военнослужащих разных родов войск и соединений. Это отдельные роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, воины – разведчики подразделений специального назначения, летчики 334-го Берлинского военно-транспортного авиационного Краснознаменного полка, сотрудники Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Псковской области, а также курсанты Псковского филиала Академии Федеральной службы исполнения наказаний России.

Впервые отдельной коробкой прошли офицеры дивизии.

Всего в этом году в параде Победы – около 1,4 тыс участников. По завершению торжественного шествия на городской площади состоялся плац-концерт с участием военного оркестра и творческих коллективов.

Праздничные мероприятия в честь 74-й годовщины Победы проходят сегодня по всей Псковской области.