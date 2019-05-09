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Общество

В Пскове проходит парад в честь 74-й годовщины Великой Победы

9 мая 2019 года, 10:50

Парад в честь 74-й годовщины Великой Победы проходит в центре Пскова. Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, в мероприятии принимает участие свыше 1,2 тыс военнослужащих разных родов войск и соединений.

Мероприятие собрало тысячи горожан и гостей города. В числе почетных гостей на трибунах — ветераны и участники войны, блокадники Ленинграда, малолетние узники фашистских лагерей, участники партизанского движения, труженики тыла. На параде Победы присутствует и губернатор Псковской области Михаил Ведерников с семьей.

Командует военным парадом заместитель командира Псковской 76-ой воздушно-десантной дивизии Кенес Кужахметов. Принимает парад Победы – временно исполняющий обязанности командира 76-ой десантно-штурмовой дивизии Роман Железняков.

Торжественное шествие началось с выноса государственного флага Российской Федерации и копии Знамени Победы. Впервые в параде участвует отдельная рота офицеров. А вот военной техники Псковского гарнизона псковичи на параде не видят - она будет представлена на Октябрьской площади после шествия «Бессмертного полка».

Программу празднования Дня Победы в Пскове смотрите ЗДЕСЬ>>>

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