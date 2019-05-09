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Общество / Важная дата

Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днём Победы

9 мая 2019 года, 10:33

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к ветеранам, жителям области, участникам Парада Победы в Пскове, который проходит в эти минуты, со словами поздравления:


Фото Сергея Герасимова
Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны! Товарищи сержанты и солдаты, мичманы и прапорщики, офицеры и генералы! Жители и гости Псковской области! Поздравляю вас с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

9 мая 1945 года жители нашей страны в газетах прочитали следующие строки: «Человечество вздохнуло свободно. Война окончена. Победа». Что может быть сильнее, проще и сердечнее этих слов. Но чтобы их написать, нашему народу пришлось пережить трагедию, которая оставила неизгладимый след на нашей земле.

В Псковской области почти 800 воинских захоронений и братских могил, в которых покоится более 540 тысяч человек. И даже спустя 74 года эта цифра растет. За 25 лет поисковые отряды с почестями предали земле 15 тысяч советских воинов. Число погибших здесь защитников Отечества сопоставимо с нынешним населением области. Этот факт сложно осознать и еще тяжелее донести до молодых россиян. Но это наш долг и мы обязаны его выполнить.

На нашей земле родилось Знамя Победы. Два наших города - города Воинской славы. Здесь начинался легендарный Партизанский край. Память — как вечный огонь. Наша общая задача — всеми силами поддерживать и сохранять для будущих поколений.

Добровольцы, общественные активисты, историки, реконструкторы, неравнодушные граждане — тысячи людей участвуют в этой работе. Создана интерактивная карта воинских захоронений Северо-Запада. Простым поиском в интернете можно узнать судьбу большинства солдат, погибших на фронте. Нашими «волонтерами победы» оцифрованы десятки семейных историй, архивных документов и фотографий.

Современный мир стремительно меняется, но наш долг перед павшими защитниками Родины остается неизменным. Более 150 тысяч уроженцев Псковской земли отдали свои жизни за свободу нашей страны. Почтим их память и преклоним наши головы.

Дорогие ветераны! 9 мая — важнейший праздник нашей страны, который объединяет весь российский народ. И вы — его главные герои. Мы искренне благодарим вас за беспримерное мужество, стойкость, военные и трудовые свершения, за защиту и восстановление нашей Родины. В этот великий день от всей души желаю вам и каждому жителю Псковской области счастья, здоровья, крепости душевных и физических сил! Мира и благополучия Вам и Вашим близким!

С Праздником! С Днем Победы! Ура!

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