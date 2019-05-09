В Пскове начинается построение «Бессмертного полка»

С 10.30 в Пскове начнется построение «Бессмертного полка». Как сообщили «Псковской правде» организаторы акции, точка сбора участников акции – площадь Ленина, 1, за Областным центром семьи.

Шествие «Бессмертного полка» начнется сразу после Парада Победы - в 11 часов. Псковичи с фотографиями своих родных - участников Великой Отечественной войны, пройдут от площади Ленина до Зеленого театра.

Псковская область присоединилась к акции «Бессмертный полк» в 2014 году, и с тех пор тысячи человек проходят по улицам города маршем с фотографиями своих родных - участников Великой Отечественной войны. В 2018 году в Пскове участниками акции стали более 15 тысяч человек.