Более 4.7 млн рублей направлено на ежегодные выплаты псковским ветеранам ко Дню Победы

В Псковской области выплату получат 473 инвалида и участника Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе Псковского отделения Пенсионного фонда РФ, ежегодная выплата приурочена к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Пенсионный фонд РФ провел всю необходимую предварительную работу, связанную с подготовкой списков получателей и организацией выплаты.

Выплата будет осуществляться инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в мае-июне этого года в беззаявительном порядке на основании данных Пенсионного фонда. Всего на выплату направлено более 4,7 млн. руб.