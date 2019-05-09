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Общество

Более 4.7 млн рублей направлено на ежегодные выплаты псковским ветеранам ко Дню Победы

9 мая 2019 года, 10:05

В Псковской области выплату получат 473 инвалида и участника Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе Псковского отделения Пенсионного фонда РФ, ежегодная выплата приурочена к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Пенсионный фонд РФ провел всю необходимую предварительную работу, связанную с подготовкой списков получателей и организацией выплаты.

Выплата будет осуществляться инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в мае-июне этого года в беззаявительном порядке на основании данных Пенсионного фонда. Всего на выплату направлено более 4,7 млн. руб.

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