В День Победы изменится режим работы общественного транспорта

В связи с празднованием Дня Победы изменится режим работы городского и пригородного общественного транспорта. Как сообщили «Псковской правде» в ГППО «Псковпассажиравтотранс», 9 мая в период с 7.00 до 13.00 и с 17.00 до 24.00 изменятся маршруты движения автобусов.

Так, будет закрыто движение по ул. Советской от ул. Свердлова до пл. Ленина, по Октябрьскому пр-ту от ул. Гражданской до Октябрьской пл., Октябрьской пл., пл. Ленина, Троицкому мосту, Рижскому пр-ту от ул. М.Горького до пл. Ленина, до перекрёстка ул. Л. Поземского с ул.Труда.

Площадь Ленина открыта до 7.00 и с 13.00 до 21.30.

Автобусы маршрутов №№ 4, 17, 101, 116 с Завеличья следуют по Рижскому пр-ту, ул. М. Горького, Дамбу, пл. Победы, Я. Фабрициуса, ул. Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

Автобусы маршрута № 3 с Завеличья следуют по Рижскому пр-ту, ул. М. Горького, Дамбу, пл. Победы, Я. Фабрициуса, ул. Гражданской, ул.Л.Толстого с выездом на ул.Кузнецкую и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

Автобусы маршрута № 116 работающие по маршруту пл. Ленина – Тямша - пл. Ленина начинают работу с ост. «маг.Маяк»;

Автобусы маршрута № 14 с Завеличья следуют по ул. Коммунальной, ул. М. Горького через Дамбу, пл. Победы, Я. Фабрициуса, ул. Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

Автобусы маршрутов №№ 115, 122, 126, 129, 130 с Автовокзала следуют по ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы (с остановкой), через Дамбу по ул. М. Горького, с выездом на Рижский пр-т и далее по маршруту. В обратном направлении – с Рижского пр-та по ул. М. Горького, Дамбе, пл. Победы (с остановкой), ул. Я. Фабрициуса на Автовокзал;

Первый рейс маршрута № 106 начинает работу с ост. «Центральная городская библиотека» далее через «Дамбу», пл. Победы, ул. Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту;

Автобусы маршрутов №№ 113, 127, 142 с ост. «ул. Рокоссовского» следуют через мост А. Невского (с обязательной остановкой ул. Коммунальная) далее по ул.И.Батальона с выездом на ост. «Северная» и далее по маршруту;

Автобус маршрута № 109 от Автовокзала следует по ул. Вокзальной, ул. Гагарина, Октябрьскому пр-ту, ул. Гражданской, ул. Л. Толстого, ул. Кузнецкой, ул. Инженерной, ул. Алтаева, ул. Труда, с выездом на ул. Л. Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

Автобус маршрута № 122 рейсами от Текстильной на 7.30 и 9.45 следует по ул. Ипподромной, ул.Л. Поземского, ул. Чудской, мост А. Невского с поворотом на ул. Коммунальную, ул. Коммунальной, ул. Народной с выездом на Рижский пр-кт и далее по маршруту со всеми остановками в прямом и обратном направлениях;

Автобусы маршрута № 1 следуют с Вокзала по ул. Вокзальной, ул. Гагарина, Октябрьскому пр-ту, ул. Гражданской, ул. Л. Толстого, ул. Кузнецкой, ул. Инженерной, ул. Алтаева, ул. Труда, с выездом на ул. Л. Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

автобусы маршрута № 11 следуют с Вокзала по ул. Я. Фабрициуса, ул. Гражданской, ул. Л. Толстого, ул. Кузнецкой, ул. Инженерной, ул. Алтаева на Архив и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

Первый рейсы маршрута № 8 (8.57-Орлецы), начинает работу с ост. «Центральная городская библиотека»;

Автобусы маршрута № 8, 8А следуют через пл. Победы, ул. Я. Фабрициуса на Вокзал; от Вокзала по ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы, ул. Я. Райниса; время отправления с Октября - это время отправления с Вокзала;

Автобус маршрута № 19 с Цементного склада следует через Дамбу, пл. Победы, ул. Я. Фабрициуса на Вокзал; от Вокзала по ул. Я. Фабрициуса через пл. Победы на Цементный склад;

Автобусы маршрутов №№ 118, 114, 121, 124, 124А следуют через мост А. Невского и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками с 7.00 до 13.00 и с 21.30 до 24.00;

Автобусы маршрута № 207 «Псков - Печоры» (экспресс) рейсами с автовокзала на 9.35 и 13.35 следуют по ул. Вокзальной, ул.Я.Фабрициуса, пл. Победы, ул. Юбилейной с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

Автобус маршрута № 25 следует с ул. Ипподромной, ул. Л.Поземского, ул. Чудской, мост А.Невского, ул. Коммунальной и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях с 7.00 до 13.00 и с 21.30 до 24.00.

Маршруты №№ 22, 30 – работают с 13.00.