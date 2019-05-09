Общество До 14 градусов тепла ожидается в Пскове 9 мая 9 мая 2019 года, 01:08

9 мая на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального управления МЧС, температура по области ночью составит 0…+5, днем +14…+19 градусов. Ветер восточных направлений 5-10 м/сек.Атмосферное давление низкое. Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.