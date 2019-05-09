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Спорт / Арена

Михаил Ведерников: «Машиностроитель» должен быть сдан к декабрю

9 мая 2019 года, 00:26

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с заместителем министра спорта Павлом Новиковым проконтролировал ход реконструкции стадиона «Машиностроитель». Об этом глава региона написал на своей странице в Инстаграме.

Темпом работ Михаил Ведерников и Павел Новиков остались недовольны
Фото из Инстаграма Михаила Ведерникова
«Темпами выполнения работ остались недовольны - войти в график подрядчику так и не удалось, - отметил Михаил Ведерников. - Потребовали увеличить число рабочих и организовать на объекте круглосуточную работу. К концу мая на стройке должно быть не меньше 250 человек». 

Губернатор также сообщил, что принято решение, чтобы до Ганзейских дней были завершены все внешние строительные работы и выполнено благоустройство территории. 

«Важно, чтобы в праздничные дни объект не портил облик города. Плановый срок сдачи объекта - декабрь 2019 года», - подчеркнул он.

Напомним, на реконструкцию спортивной арены администрацией Псковской области привлечено федеральное софинансирование в рамках подготовки Пскова к Международным Ганзейским дням, которые состоятся в июня 2019 года

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